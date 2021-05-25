Хельсинки, , 10:06 — REGNUM Финская авиационная компания Finnair временно приостановила полеты своих самолетов над территорией Белоруссии. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба авиакомпании на странице в соцсети Twitter.

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«Мы приостановим использование воздушного пространства Белоруссии до особого распоряжения», — указывается в сообщении Finnair.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что авиационная компания Air France объявила о приостановке полётов своих самолетов над территорией Белоруссии.