Норильск, Красноярский край, , 10:04 — REGNUM Сторонник террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планировал совершить теракт 9 мая в местах массового скопления людей в Норильске, сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Террорист задержан 22 апреля в Ставропольском крае. В подвале одного из домов Норильска сотрудники ФСБ обнаружили тайник, в котором находились взрывчатые вещества и поражающие элементы.

Кроме того, в телефоне задержанного обнаружена инструкция по изготовлению бомбы и переписка, в которой террорист пытался склонить нескольких человек к совершению взрыва в парадной колонне в День Победы, сообщили в ФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 и ч. 3, ст. 205.1 УК РФ («Склонение к совершению террористического акта» и «Пособничество в совершении террористического акта»).