Чита, , 10:04 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 25 мая 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 43 029, причём 33 из них обнаружили за за последние сутки.

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Вместе с тем 41 544 пациента (+27 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 833 человека (+1 за последние сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 43 находятся в тяжёлом состоянии (-2 за последние сутки), 18 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+1 за последние сутки).

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