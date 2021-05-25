Нижневартовск, Югра, 25 мая, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Глава Нижневартовска (ХМАО) Василий Тихонов покидает пост главы города по собственному желанию. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.

Www.instagram.com/nvtihonovvasily/ Screenshot

«В отношении меня начата проверка по обстоятельствам, несовместимым со статусом главы города. Считаю, что мною не были допущены нарушения, но, учитывая серьезность вопроса, я принял решение досрочно прекратить полномочия. Это важное решение, потому что я всегда работал в команде и не могу позволить, чтобы факт проверки отбросил тень на всю команду», — пояснил глава нижневартовска.

Василий Тихонов отметил, что его отставка согласована с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

«Команда администрации работает, выполняет свои обязанности и поставленные задачи, сможет обеспечить жизнедеятельность города», — отметил он.

По словам Тихонова, в соответствии с уставом города глава Нижневартовска будет избран депутатами городской думы нового созыва в октябре-ноябре 2021 года.

Напомним, Василий Тихонов был избран гордумой мэром Нижневартовска в 2016 году.