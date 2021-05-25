Пенза, , 10:23 — REGNUM В Пензе 20 июня состоится чемпионат России по велоспорту. Для обеспечения безопасности участников соревнований и горожан во время проведения спортивного мероприятия организуют временную схему дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, временное ограничение стоянки автотранспорта будет действовать с 22:00 (мск) 19 июня и продлится до 19:00 (мск) 20 июня по улицам: Пушкина от перекрестка ул. Космодемьянской до ул. Володарского (четная сторона); Красная от ул. Пушкина до ул. Лермонтова (четная и нечетная сторона); Лермонтова от ул. Красная до ул. Ленинградская (четная и нечетная сторона); Ленинградская от Лермонтова до ул. Попова (четная и нечетная сторона); Попова от ул. Ленинградская до ул. Пацаева (четная и нечетная сторона); Пацаева от ул. Попова до ул. Мира (четная и нечетная сторона); Захарова от ул. Пацаева до ул. Ставского (четная и нечетная сторона); Ставского от ул. Захарова до ул. Пушкина (четная и нечетная сторона).

Движение автомобилей запретят 20 июня с 06:00 до 19:00, кроме транспорта общего пользования до 07:00 (мск) по улицам: Пушкина, Красная, М. Горького, Кураева, К. Маркса, Лермонтова, Ленинградская, Попова, Пацаева, Захарова, Космодемьянской, Ставского и Большая Радищевская.

Как сообщало ИА REGNUM, в Энгельсском районе Саратовской области 11 апреля прошел велопробег «Поехали!», посвященный 60-летию со дня полета в космос Юрия Гагарина. Мероприятие организовали на новой велодорожке протяженностью 13 км, построенной на подъезде к Парку покорителей космоса.

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