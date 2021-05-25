Чебоксары, , 10:01 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор жителю Урмарского района, который предстал по уголовному делу о крупном пожаре с шестью погибшими, в том числе детей. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Трагедия произошла 1 января 2020 года около 05:30 в одной из деревень Урмарского района. В результате пожара в доме от отравления угарным газом погибли шесть человек: сожительница фигуранта уголовного дела, две её дочери и три её внучки — четырёх, семи и десяти лет.

В ходе разбирательств следствием установлено, что фигурант уголовного дела, являясь собственником дома, установил в неотапливаемых сенях холодильник с истёкшим в 2007 году сроком эксплуатации. По данным правоохранителей, бытовая техника использовалась, несмотря на «периодически возникающие посторонние стуки и вибрацию».

«В результате произошло короткое замыкание и возгорание холодильника, повлёкшее пожар в доме», — говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Ему назначен один год лишения свободы в колонии-поселении.

По данным спасателей, с начала 2021 года в Чувашии зарегистрировано 678 пожаров. В огне погибли 55 человек, ещё 23 жителя получили травмы. Общий материальный ущерб оценивается в 13 млн рублей.

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