Вашингтон, 25 мая, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Расходы на модернизацию ядерных сил Соединённых Штатов могут существенно возрасти за счёт дополнительных миллиардов долларов на эксплуатацию подводных лодок с ядерным оружием и обновление лабораторий и производственных мощностей по производству ядерного оружия. Об этом говорится в докладе бюджетного управления Конгресса США, сообщает ABC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетная шахта

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Так, согласно прогнозу, эксплуатация и модернизация ядерных сил обойдётся США в $634 миллиарда в период с 2021 по 2030 год. Для сравнения: в предыдущем докладе бюджетного управления Конгресса США за 2019 год, который охватывал десятилетний период до 2028 года, общие расходы оценивались в $494 млрд. Поясняется, что такое значительное увеличение расходов связано с более дорогостоящими разработками и применением ядерного оружия нового поколения, а также инфляцией.

Отмечается, что наибольшие затраты связаны с баллистическими ракетами подводных лодок и межконтинентальными баллистическими ракетами. Также на $23 млрд планируется увеличить расходы на модернизацию устаревших лабораторий и производственных установок министерства энергетики, которые занимают центральное место в плане замены нынешнего ядерного оружия и боеголовок.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что Соединённые Штаты намерены модернизировать свои ядерные арсеналы для сдерживания агрессии, исходящей от других государств. По ее словам, это необходимо сделать для поддержания эффективности ядерного оружия и безопасности его хранения.