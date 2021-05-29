Москва, , 06:58 — REGNUM Ефим Григорьевич Цитовский (1920−1994) был кадровым военным. К началу войны служил в штабе 55-го стрелкового корпуса. В дальнейшем перешел на строевые должности и к 1944 году в звании капитана командовал батальоном 216-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии 28-го гвардейского стрелкового корпуса в 8-й гвардейской армии.

Ефим Григорьевич Цитовский

21−26 июля 1944 года участвовал в успешной ликвидации люблинской группировки немцев. А пять дней спустя, 1 августа 1944 года батальон Цитовского, форсировав Вислу, захватил и удержал плацдарм в районе села Магнушев (Козеницкий повят, Польша).

Дважды Герой Советского Союза маршал Василий Иванович Чуйков позднее вспоминал: «Немецкие наблюдатели заметили гвардейцев батальона капитана Е. Г. Цитовского, когда они вброд шли по отмели. Застрочили пулеметы. (…) Батальон перебежками приблизился к вражеским позициям. В это время Цитовский заметил вражеский пулемет, стрелявший из-за небольшого, поросшего лозняком пригорка. Капитан увлек за собой гвардейцев к пулемету. Несколько бойцов подобрались к пригорку с фланга и уничтожили пулемет. Гвардейцы ворвались в траншеи, выбили из них гитлеровцев и, ни минуты не задерживаясь, двинулись дальше. (…) Гитлеровцы предприняли контратаку (…) батальон (…) дружным ударом отбросил врага. В следующую контратаку гитлеровцы применили танки. Но Цитовский своевременно расставил бронебойщиков. Как только вражеские танки подошли к нашим позициям, ударили противотанковые ружья. Метким огнем бронебойщики подожгли два танка».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года капитану было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 5168).

В 1946 году в звании полковника Цитовский вышел в запас. Окончил Донецкий институт советской торговли, жил во Львове, где работал директором заготовительной фабрики.

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