Элиста, , 10:00 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один случай смерти среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 25 мая.

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За весь период пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался 371 пациент.

ИА REGNUM напоминает, что за сутки в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 13 человек. Выписаны с выздоровлением ещё 15 пациентов.

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