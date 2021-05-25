Норильск, Красноярский край, , 10:00 — REGNUM В Красноярском крае ФСБ предотвратила теракт, запланированный радикальным исламистом на 9 мая в городе Норильске.

По планам сторонника организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), взрыв должен был произойти в парадной колонне военных. Радикального исламиста задержали 22 мая в Ставропольском крае, сообщили в пресс-службе ведомства. В его телефон нашли переписку, свидетельствующую о его планах.

Также в подвале одного из домов в Норильске нашли тайник, в котором хранились компоненты бомбы. Возбуждено уголовное дело.

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