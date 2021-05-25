Берлин, , 10:01 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 1911 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 мая сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 3 653 551.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 33 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 87 456.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 3,423 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн — Вестфалия (798 651 заразившийся), Бавария (634 746) и Баден-Вюртемберг (487 776).

Отметим, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 2,3 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.