Элиста, , 09:57 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки подтверждено 13 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 25 мая. Это на два случая заражения больше, чем днём ранее.

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В настоящее время в ковидных госпиталях лечение получают 159 пациентов. В тяжёлом состоянии остаются десять человек. Режим самоизоляции соблюдают 208 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии выявлено 20 757 носителей коронавируса, выздоровели 20 087 пациентов.

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