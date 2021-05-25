Элиста, 25 мая 2021, 09:57 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки подтверждено 13 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 25 мая. Это на два случая заражения больше, чем днём ранее.
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В настоящее время в ковидных госпиталях лечение получают 159 пациентов. В тяжёлом состоянии остаются десять человек. Режим самоизоляции соблюдают 208 жителей республики.
За весь период пандемии в Калмыкии выявлено 20 757 носителей коронавируса, выздоровели 20 087 пациентов.
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