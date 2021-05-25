Москва, , 09:57 — REGNUM Поддержка российских производителей может быть гораздо более эффективной мерой при выходе из кризиса, нежели регулирование цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявила ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова Анна Духон. Так она прокомментировала инициативу Торгово-промышленной палаты РФ о выплатах бедным слоям населения на покупку продуктов питания, вместо того чтобы регулировать цены.

«Государственное регулирование цен — мера крайне сложная и неоднозначная, — сказала Духон. — Последствием такого регулирования может стать сокращение производства товаров, цены на которые подверглись регулированию, вследствие этого может даже возникать дефицит на рынке этих товаров. А вот стимулирование производителей, повышение их заинтересованности в удовлетворении потребностей населения могут быть гораздо более эффективной мерой в выходе из кризисной ситуации. Думаю, именно эту цель и преследует обращение представителей ТПП».

Как пояснила Духон, малоимущее и нуждающееся население получает гарантированную законом помощь, и торговые сети не лишаются своей прибыли, а производители не пересматривают свою ценовую политику.

«Регулирование цен на товары из потребительской корзины на уровне всех производителей может оказаться для государства гораздо более затратным, чем выделение внутри пособий целевых сумм, которые позволят нуждающимся гражданам покупать социально значимые товары по сложившейся рыночной цене, — сказала Духон. — Определить круг граждан, нуждающихся в такой помощи, несложно, органы социальной защиты «знают их в лицо», да и, думаю, что торговые сети, с помощью имеющихся у населения социальных карт, не испытают трудностей при распознавании получателей такого вида помощи».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть исследования, которые показывают, что больше 25% жителей России нуждаются в бесплатных продуктах.

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