Порхов, Псковская область, , 09:59 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате ДТП в Порховском районе Псковской области. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На 159 км автодороги «Псков — Новгород» столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной информации, 26-летний водитель Audi, поворачивая налево, столкнулся с Lexus, который двигался во встречном направлении.

«Травмы получили водитель Audi и три его пассажирки. Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. По имеющейся информации, одна из девушек находится в тяжёлом состоянии», — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.