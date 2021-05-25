Уфа, , 09:59 — REGNUM Порывы ветра до 24 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Сообщается, что днем 25 мая в республике ожидается дождь с грозой, в некоторых районах шквалистое усиление ветра. Столбик термометра может подняться до отметки +35°С.

Отмечается, что ночью 26 мая в республике также ожидаются дожди и грозы, а вот днем осадков не ожидается. Ветер ожидается порывистый. Столбик термометра днем может подняться до +32°С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в большинстве районов Башкирии фиксируется чрезвычайная пожароопасность лесов.