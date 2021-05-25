Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Более 500 сотрудников администрации США, а также членов предвыборной кампании президента-демократа Джо Байдена призвали его в открытом письме «недвусмысленно осудить» Израиль на фоне конфликта с ХАМАС, сообщает New York Post.

В письме, опубликованном в Medium Sunday Матаном Арад-Ниманом, бывшим организатором предвыборной кампании Байдена в Аризоне, говорится, что нынешний статус-кво на Ближнем Востоке «неприемлем».

Он обвинил еврейское государство в установлении «условий оккупации, блокады и расширении поселений, которое привело к этому исключительно деструктивному периоду за 73-летнюю историю лишения прав собственности и этнических чисток».

В письме содержится список из пяти требований, которые Байден должен предъявить израильскому правительству, включая прекращение выселения палестинских жителей восточного иерусалимского квартала Шейх-Джарра и прекращение расширения поселений на Западном берегу.

Он также призывает Байдена обеспечить, чтобы американская помощь «больше не финансировала тюремное заключение и пытки палестинских детей, кражу и снос палестинских домов и собственности, а также аннексию палестинских земель».