Иерусалим, 25 мая, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В первый раз с момента своего выступления в должность прибыл с визитом в Израиль государственный секретарь США Энтони Блинкен. Об этом 25 мая сообщает государственное израильское радио Kan.

President.gov.ua Энтони Блинкен

По информации источника, в аэропорту Бен-Гурион американского госсекретаря встречал его коллега из Израиля — глава МИД страны Габи Ашкенази, с которым у Блинкена намечены переговоры.

При этом перед ними Блинкен проведет встречу с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, которая должна начаться в 10:00 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен в период с 24 по 27 мая текущего года посетит с визитом Израиль, Палестину, Египет и Иорданию.