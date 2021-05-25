Вашингтон, , 09:55 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил в США концепцию Prophecy, которая является прототипом седана Ioniq 6. Об этом сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

Новинка заменит собой актуальную версию Ioniq и будет седаном премиум-класса среднего размера. В основу Ioniq 6 ляжет «тележка» eGMPВ.

В движение автомобиль будет приводить электромотор производительностью 215 «лошадей». В качестве питающего элемента у двигателя будет аккумуляторная батарея на 73 кВт-ч. Она позволит электромобилю проехать без подзарядки более 483 км.

Также покупатели смогут приобрести версию электрокара с двумя моторам. Суммарная производительность такой установки составит 308 «лошадей».

В компании ожидают, что Ioniq 6 будет вторым по объему продаж автомобилем среди моделей компании. На рынке новый седан появится в конце следующего года.

Ранее стало известно, что 16 июня нынешнего года в России состоится официальный дебют кроссовера Hyundai Creta второго поколения. Сборка новинки будет происходить в российском городе Сестрорецк.

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