Брянск, , 09:57 — REGNUM Виновным в получении взяток признан заместитель директора ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области». Его подчинённый, заместитель начальника отдела учреждения, виновен в посредничестве при передаче взятки, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Суд установил, что замдиректора областного ведомства с июля 2018 года по декабрь 2019 года получил от гендиректора одной из строительных организаций региона взятку в общей сумме 195 тысяч рублей. Деньги предназначались за общее покровительство коммерсанта и подписание актов приёмки работ. Взятку помог передать чиновнику его подчинённый. Всего замдиректора управления капстроительства с октября 2017 года по февраль 2020 года получил от других руководителей стройкомпаний более 570 тысяч рублей.

Приговором суда заместителю директора госучреждения назначено три года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере один миллион рублей. Он также лишён права занимать должности госслужбы на два года. Заместителю начальника отдела предстоит выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей, его отстранили от госслужбы на один год. Приговор суда ещё не вступил в законную силу.