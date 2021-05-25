Туран, Тыва, 25 мая, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Туве зарегистрирован первый случай заражения клещевым энцефалитом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, заболел ученик первого класса Туранской школы №1.

Павел Редин ИА Красная Весна Клещ

Как отмечается, вопреки санитарным требованиям власти города не провели акарицидную обработку территории учебного заведения.

Всего за прошедшую неделю в республике 180 жителей обратились к врачам из-за укусов клещей. Как отмечается, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число обращений выросло почти втрое.

«Тува является эндемичной территорией по клещевому энцефалиту и её жителям рекомендованы меры специфической профилактики против этой опасной инфекции. Они заключаются в прививке против клещевого энцефалита», — отметили в правительстве.