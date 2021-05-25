Владивосток, 25 мая, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В 2021 году в Приморье построят 12 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 мая в пресс-службе краевого правительства.

Dmitry89 Фельдшерско-акушерский пункт

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В рамках программы модернизации первичного звена в регионе появятся восемь ФАПов и четыре врачебных амбулатории.

«Стоимость строительства ФАПа — 9 млнрублей, а амбулатории — 28,5 млн. Параллельно со строительством идут закупки медицинского и немедицинского оборудования, формируется штат сотрудников», — пояснил замминистра здравоохранения Приморья Алексей Бардовский.

Так, уже началось строительство ФАПов в Уссурийском городском округе (село Корфовка, поселок Партизан), в Пожарском районе (село Нагорное), в Чугуевском округе (сёла Изюбриное, Варпаховка, Ленино, Верхняя Бреевка, Заветное).

Врачебные амбулатории появятся в этом году в Дальнегорском городском округе (микрорайоны Горбуша и Горелое), в Пожарском районе (села Пожарское и Новостройка).

Численность обслуживаемого населения ФАПа — до тысячи человек, врачебной амбулатории — свыше тысячи человек. Так, численность населения, обслуживаемого во врачебной амбулатории микрорайона Горбуша в Дальнегорске, составит более 7 тыс. человек.

«Мы продолжаем программу строительства и капитального ремонта медучреждений. Поэтапно вводим в эксплуатацию ФАПы, построенные в прошлом году, и параллельно с этим начинаем строительство новых», — добавила зампредседателя правительства Приморья Анастасия Худченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области продолжается программа модернизация первичного звена здравоохранения на 2021−2025 года — в селе Омчак Тенькинского городского округа завершилась реконструкция фельдшерско-акушерского пункта. Капитальный ремонт полностью преобразил старое здание, кроме того, закуплено новое современное оборудование. В 2021 году ФАП получил лицензию и начал полноценную работу.