Ярославль, 25 мая, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Большом селе Ярославской области государственное предприятие «Северный водоканал» перестало сливать канализационные стоки в реку Юхоть после вмешательства активистов «Общероссийского народного фронта». Об этом сообщили в региональном отделении ОНФ.

Onf.ru Очистные сооружения за 190 млн формально «сдали» в 2020 году

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема возникла в результате реализации нацпроекта «Экология». Новые очистные сооружения, которые должны были ввести в строй в 2020 году, так и не заработали. А старые сооружения уже прекратили работу. При этом региональные власти отчитались о том, что ввели в эксплуатацию очистные в Большом селе. В апреле активисты ОНФ обнародовали проблему, после чего в ситуацию вмешались уже контролирующие органы.

Межрегиональное управление Росприроднадзора привлекло «Северный водоканал» к административной ответственности за порчу земли. Нанесенный вред оценили в 259,2 тыс. руб. Размер ущерба реке ещё подсчитывается.

«Мы повторно отправились в Большое Село и убедились, что нарушения природоохранного законодательства устранены. Первый замглавы районной администрации Сергей Виноградов рассказал, что сейчас в штатном режиме работают старые очистные сооружения, а новые проходят тестовые испытания и будут готовы к приему стоков в ближайшее время», — рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Ярославской области Игорь Ямщиков.

Стоимость новых очистных сооружений составила 190 млн руб. Сейчас природоохранная прокуратура проводит проверку законности использования бюджетных средств.