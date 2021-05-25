В Ярославской области после рейда ОНФ перестали сливать нечистоты в реку
Ярославль, 25 мая, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Большом селе Ярославской области государственное предприятие «Северный водоканал» перестало сливать канализационные стоки в реку Юхоть после вмешательства активистов «Общероссийского народного фронта». Об этом сообщили в региональном отделении ОНФ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема возникла в результате реализации нацпроекта «Экология». Новые очистные сооружения, которые должны были ввести в строй в 2020 году, так и не заработали. А старые сооружения уже прекратили работу. При этом региональные власти отчитались о том, что ввели в эксплуатацию очистные в Большом селе. В апреле активисты ОНФ обнародовали проблему, после чего в ситуацию вмешались уже контролирующие органы.
Межрегиональное управление Росприроднадзора привлекло «Северный водоканал» к административной ответственности за порчу земли. Нанесенный вред оценили в 259,2 тыс. руб. Размер ущерба реке ещё подсчитывается.
Стоимость новых очистных сооружений составила 190 млн руб. Сейчас природоохранная прокуратура проводит проверку законности использования бюджетных средств.