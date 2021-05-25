Калуга, , 10:47 — REGNUM Калужская область вошла в четверку лучших среди регионов России в индексе административного давления на бизнес. На всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов особо отметил Калужскую область как лидера роста в этом рейтинге. Регион в индексе поднялся с 76-го на четвертое место.

«Мы приняли очень серьезные меры для того, чтобы этого добиться. Часто общаюсь с инвесторами, предпринимателями. Они неизменно отмечают комфортные условия для ведения бизнеса, созданные в Калужской области. В том числе — отсутствие неоправданно жесткого административного контроля. Безусловно, это будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в регионе, повышению его инвестиционной привлекательности», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области свои проекты реализуют 223 компании более чем из 30 стран мира — это и крупнейшие мировые концерны, и небольшие семейные компании. Развиваются более 10 промышленных кластеров.

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