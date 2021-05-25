Красноярск, 25 мая, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Красноярске прямо во время приёма маленьких пациентов было совершено нападение на известного в регионе педиатра Владимира Чикунова. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.

Feans Драка

«21 мая 2021 года во время приёма в Университетской клинике в 15:50 на меня было совершено нападение, в результате которого мне нанесли несколько ударов в грудь, лицо (разбита губа), повреждена рука. Нападение сопровождалось нецензурной бранью в мой адрес, при свидетелях угрожают меня убить. В полиции находится моё заявление, данный факт зафиксирован», — говорится в сообщении.

По словам Чикунова, причина произошедшего в том, что он последовательно высказывается против «врачей» без медицинского образования, «которые назначают ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ несертифицированные БАД в токсичных дозах, проводят психотерапевтические консультации и прочую активность». Чикунов подчёркивает, что в своих выступлениях никогда никого не оскорблял и не называл конкретных имён. Мужчина и блогер, от лица которого тот пришёл устраивать разборку прямо во время приёма матерей с маленькими детьми, видимо, восприняли критику на свой счёт.

По словам педиатра, приведённым в материале регионального телеканала ТВК, после устроенной в кабинете врача драки нападавший назвался заместителем начальника красноярского бюро судебно-медицинской экспертизы Алексеем Шахворостовым, который также является мужем известной в Красноярске блогерши Татьяны Шахворостовой. Помимо работы в бюро судебно-медицинской экспертизы, она ведёт в Instagram свой блог, где даёт медицинские советы и рекомендует применение различных БАДов.

Чикунов подчёркивает, что к нему на приём «с завидной регулярностью приходят люди с токсическим поражением организма и необоснованным назначением НЕ специалистами ЛЕЧЕНИЯ того или иного заболевания», и призывает коллег не молчать на эту тему, поскольку «нельзя лечить детей, пациентов с неврологическими заболеваниями и другими диагнозами, вести беременность НЕ ВРАЧУ!».

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 12 мая в поликлинике №4 произошла скандальная ситуация с разбоем, пострадал врач.