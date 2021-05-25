25 мая 2021 | Время чтения 4 мин

На вопросы ИА REGNUM, почему Магаданская область с подобными Арктике климатическими, экономическими и демографическими условиями все еще не в Арктической зоне РФ и готов ли регион войти в ее состав, ответила заместитель председателя правительства Магаданской области Татьяна Савченко.

Владимир Станулевич, , 16:33 — REGNUM На вопросы ИА REGNUM, почему Магаданская область с подобными Арктике климатическими, экономическими и демографическими условиями все еще не в Арктической зоне РФ и готов ли регион войти в ее состав, ответила заместитель председателя правительства Магаданской области Татьяна Савченко.

Татьяна Савченко — заместитель председателя правительства Магаданской области © Пресс-служба правительства Магаданской области

Владимир Станулевич: Какие природные и экономические условия объединяют Магаданскую область с регионами Арктики?

Татьяна Савченко: Начнем с того, что южная точка арктических регионов РФ находится южнее расположения половины территории Магаданской области (а мы предлагаем отнести к АЗРФ только четыре северных района), так, самая южная точка Чукотского АО находится на 61,8 град. с. ш., Ямало-Ненецкого АО на 62,4 град. с. ш, в то время как Магаданская область в границах 58 град. с. ш. — 67,4 град. с. ш. Кроме того, Магаданскую область и арктические регионы РФ объединяет экстремальность природно-климатических условий — почти повсеместное распространение вечной мерзлоты, низкий температурный режим, половина территории Магаданской области, как и арктические регионы, находится в границах подзоны значительного ультрафиолетового дефицита (62,3 град. с. ш. — 67,3 град. с. ш.); биоклиматические характеристики — Магаданская область относится к очень неблагоприятной зоне природной дискомфортности с показателем 4,9 балла и более.

По оценке ученых НИЦ «Арктика» ДВО РАН, коэффициент «цены адаптации» к условиям жизни в Магаданской области выше, чем в соседнем арктическом регионе — Чукотском автономном округе.

Как следствие общих природно-климатических и географических условий в Магаданской области и регионах Арктики наблюдается идентичность проблем социально-экономического развития: высокие производственные издержки и стоимость жизни (по величине прожиточного минимума Магаданская область находится на четвертом месте в РФ, что выше, чем в большинстве арктических регионов); моноресурсность экономики, зависимость от конъюнктуры мировых рынков сырья; транспортная труднодоступность; высокая дотационность регионального бюджета; отток населения и снижение уровня жизни.

Магадан Johannes Rohr

Магаданской области не хватает фактора омывания берегов территории Северным Ледовитым океаном — что являлось принципиальным признаком, согласно Указу президента РФ, для отнесения к арктическим регионам, однако со времени принятия Указа перечень регионов расширен теми, которые также не имеют этого ключевого признака — часть районов Республики Коми.

Владимир Станулевич: Какой эффект Магаданской области принесло бы включение региона в Арктическую зону РФ?

Татьяна Савченко: Беспрецедентный по набору перечень льгот для арктических проектов, принятый ФЗ № 193-ФЗ 13.07.2020 г. «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в АЗРФ», позволит привлечь инвесторов для реализации крупномасштабных инвестиционных проектов на территории Магаданской области, обеспечивающих социально-экономический рост в регионе.

Владимир Станулевич: Какие предприятия Колымы, с какими проектами, готовы стать резидентами Арктической зоны?

Татьяна Савченко: К таким проектам в первую очередь относятся проекты, обеспечивающие диверсификацию базовой отрасли — освоение месторождений железорудного сырья, цветных металлов, угля. У этих проектов еще нет инвесторов, но мы надеемся, что получение арктических льгот повысит их инвестиционную привлекательность.

Владимир Станулевич: На Дальнем Востоке, как и Арктике, есть свои льготы — почему арктические льготы удобнее дальневосточных?

Татьяна Савченко: По нашим оценкам, пакет арктических льгот дает большее снижение затрат инвестора как по первоначальным инвестициям, так и по текущим расходам.

Так, в настоящее время в Магаданской области действует льготный налоговый и таможенный режим Особой экономической зоны (ОЭЗ), сравнительная оценка освоения одного из проектов в условиях ОЭЗ и Арктики показывает гораздо большую эффективность льгот для реализации проекта в условиях арктических льгот.

Разгрузка угля с балкера «Золотая Колыма» в Магаданском морском торговом порту Andrey dementev

Владимир Станулевич: Обращалось ли правительство Магаданской области в федеральные органы власти с предложением о включении региона в состав Арктической зоны РФ? Какой ответ был получен?

Татьяна Савченко: Наш регион принимал участие в IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», который проходил в декабре 2019 года в г. Санкт-Петербург. Мой доклад на пленарном заседании и выступления докладчиков (СВКНИИ, ИБПС, НИЦ «Арктика») на секциях получили активную поддержку и заинтересованность от участников форума.

По вопросу включения четырех районов Магаданской области правительство региона обращалось в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, которое направило наше обоснование в Российскую академию наук РФ, Министерство экономического развития РФ и Министерство природных ресурсов. Академия наук дала положительное заключение, не поддержало инициативу Министерство природных ресурсов, Министерство экономического развития готово рассмотреть вопрос при усилении аргументации по экономической и инфраструктурной связанности Магаданской области с АЗРФ.

Владимир Станулевич: Собираются ли власти Магаданской области и дальше добиваться включения региона в состав Арктики?

Татьяна Савченко: Да, конечно, мы убеждены в том, что Магаданская область имеет аргументированные доводы, позволяющие включить регион в состав Арктики.