Остин, США, 25 мая, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Жители американского штата Техас в скором времени разрешать носить короткоствольное оружие без лицензии, проверки личности и тренировки, соответствующий законопроект был принят 24 мая местными законодателями, сообщает New York Post.

U.S. Department of Defense Стрельба из пистолета

Принятый законопроект, о намерении подписать который уже заявил губернатор Грег Эббот, снимает оставшиеся ограничения на ношение оружия в штате.

«Это простое восстановление конституционного права техасцев согласно Второй поправке, права людей хранить и носить оружие», — подчеркнул сенатор Чарльз Швертнер.

Законопроект встретил сопротивление со стороны сторонников ужесточения законодательства в области гражданского оборота оружия, а также правоохранительных органов, которые заявили, что изменения в законе поставят людей под угрозу. Со своей стороны, Национальная стрелковая ассоциация поддержала законопроект в законодательном органе, где доминируют республиканцы, заявив, что это «самая значительная мера по защите прав на оружие» в истории Техаса.