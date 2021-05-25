Пекин, , 09:32 — REGNUM Добыча сырой нефти в Китае выросла на 3,4% в годовом исчислении до 16,41 млн тонн в апреле, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Национального бюро статистики КНР, объем добычи нефти в апреле увеличился на 4,3% по сравнению с уровнем, наблюдавшимся в тот же период 2019 года, в результате чего среднегодовой рост за последние два года составил 2,1%.

За первые четыре месяца добыча нефти в Китае выросла на 1,9% в годовом исчислении до 65,63 млн тонн.

Будучи одним из крупнейших в мире покупателей нефти, Китай импортировал 40,36 млн тонн сырой нефти в прошлом месяце, что на 0,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В апреле было переработано в общей сложности 57,9 млн тонн сырой нефти, что на 7,5% больше, чем годом ранее.