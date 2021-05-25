Москва, , 09:32 — REGNUM Привлечение осужденных к работе на крупных стройках в целом не решит проблему дефицита кадров, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он поддерживает предложение ФСИН организовать на крупных стройках исправительные центры, такая возможность заключенным должна быть предоставлена, уверен парламентарий.

«Изучить эту тему необходимо, и если есть те, кто имеет право и хотел бы работать — такая возможность должна быть предоставлена. Но надо понимать, что это не решит проблему дефицита трудовых ресурсов», — сказал Володин.

По данным ФСИН, на 1 мая 2021 года, по которым в пенитенциарных учреждениях страны содержалось 478 182 человека, из которых около 188 тыс. можно было привлечь к принудительным работам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предложение директора ФСИН Александра Калашникова вызвало широкий общественный резонанс. Инициатива нашла поддержку у главы Минюста Константина Чуйченко.

Министерство юстиции России ведёт переговоры с крупными инвесторами, целью которых является создание в РФ центров исправительных работ с количеством трудоустроенных заключённых свыше 1 тыс. человек.

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