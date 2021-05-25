Ликино-Дулёво, Московская область, , 09:35 — REGNUM Ликинский автобусный завод (входит в состав российской автомобилестроительной компании «Группа ГАЗ») зарегистрировал торговое имя Citymax и проект логотипа под него. Соответствующий документ размещён в базе Роспатента.

Свидетельство на товарный знак выдано по классу машин для какой-то перспективной модели. Пока не сообщается, что это за авто. При этом в модельной линейке автокомпании нет продукта с названием Citymax.

Вероятно, это название предназначено для нового городского автобуса большого класса, который представят до конца нынешнего года.

Стоит отметить, что в автомобильной линейке предприятия уже есть машины с созвучными названиями — Citiline и City.

Ранее стало известно, что готовящаяся к премьере модель «ГАЗель NN» получит пятискоростную механическую коробку передач и комплекс превентивных систем безопасности ADAS.

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