Пермь, , 09:31 — REGNUM Пермское предприятие приступило к освоению двигателя РД-191М — модифицированной версии РД-191 для ракет-носителей (РН) «Ангара». Первый экземпляр планируется изготовить в начале 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Прикамья.

АО «Протон-ПМ» изготовит три опытных образца РД-191М. Первый двигатель предназначен для доводочных испытаний, второй — для завершающих доводочных испытаний, третий — для межведомственных испытаний.

Руководитель проекта по двигателю Игорь Тимшин обратил внимание на то, что впервые с начала освоения двигателя РД-191 на «Протон-ПМ» заключен контракт не на отдельные комплектующие, а на изделие в целом. Это значительно облегчает процесс освоения.

Участок сборки ракетного двигателя планируют организовать в первом квартале 2022 года на базе загородной производственной площадки в Новых Лядах.

Добавим, ключевой проект кластера по производству узлов и агрегатов двигателя РД-191 для перспективных ракет «Ангара» признан приоритетным для региона инвестиционным проектом. Заключен специнвестконтракт с Пермским краем, по которому предприятию предоставляются налоговые льготы.

За серийным заводом «Протон-ПМ» закреплены создание турбонасосного агрегата и другой номенклатуры, а также сборка всего изделия. В Воронежском центре ракетного двигателестроения будет организовано изготовление камеры сгорания РД-191. НПО «Энергомаш» Госкорпорации «Роскосмос» руководит кооперацией предприятий, задействованных в создании двигателя, и проводит его огневые испытания.