Новосибирск, , 09:29 — REGNUM Оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции рассмотрел вопрос о продлении в Новосибирской области режима повышенной готовности до 30 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

«С учётом предложений Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Новосибирской области, в условиях продолжающейся вакцинации жителей региона, необходимой для формирования популяционного иммунитета, принято решение рекомендовать губернатору продлить ряд действующих в регионе мер, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции, до 30 июня 2021 года», — уточнили в областной администрации.

Вопрос о продлении режима повышенной готовности будет рассмотрен на заседании новосибирского правительства.