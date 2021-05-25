Новосибирск, 25 мая 2021, 09:29 — REGNUM Оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции рассмотрел вопрос о продлении в Новосибирской области режима повышенной готовности до 30 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
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«С учётом предложений Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Новосибирской области, в условиях продолжающейся вакцинации жителей региона, необходимой для формирования популяционного иммунитета, принято решение рекомендовать губернатору продлить ряд действующих в регионе мер, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции, до 30 июня 2021 года», — уточнили в областной администрации.
Вопрос о продлении режима повышенной готовности будет рассмотрен на заседании новосибирского правительства.