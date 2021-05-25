Тбилиси, , 09:32 — REGNUM Противники строительства Намахваньской гидроэлектростанции в ущелье реки Риони (Имеретия) 25 мая проведут в Тбилиси более масштабную протестную акцию. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», заявил журналистам один из лидеров протестующих Варлам Голетиани.

«Мы покажем намного большую силу, мы двинемся шествием и перекроем важные места», — сказал Голетиани.

Он выразил надежду, что протестующих поддержит «вся страна, особенно столица». Время начала акции назначено на 16:00 по тбилисскому времени. Место, где активисты собираться перекрывать движение, Голетиани не стал называть.

«Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока не будут удовлетворены требования грузинского народа», — заявил лидер протестующих.

Напомним, многие жители Рионского ущелья выступают против строительства ГЭС в этом регионе. Они с прошлого года проводят акции протеста, требуют прекратить строительство электростанции и отставки главы минэкономики страны Натии Турнава. С 23 мая 2021 года активисты начали протестовать в Тбилиси.

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