Ростов-на-Дону, , 09:29 — REGNUM На месте пожара на улице Вавилова в Ростове-на-Дону организовано дежурство сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области 25 мая.

Сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка. Инспекторы ДПС организовывают объезд транспорта и обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники.

ИА REGNUM сообщало, что пожар на складе с бутилированной водой локализован на площади 1000 кв. метров. Пожару был присвоен четвёртый ранг.

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