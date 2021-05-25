Пекин, , 09:28 — REGNUM Голливудский блокбастер «Форсаж 9» продолжил лидировать в прокате Китая в 24 мая на четвертый день с момента премьеры в стране, сообщает агентство Синьхуа.

Фильм собрал 67 млн юаней (около $10,45 млн), что составляет почти 72% от общего объема кинотеатральных сборов за прошедшие сутки. Предыдущие две картины в серии, «Форсаж 8» (2017) и «Форсаж 7» (2015), собрали в Китае 2,67 млрд юаней и 2,42 млрд юаней соответственно.

Китайский романтический фильм «Любовь разорвет нас на куски» занял второе место с объемом сборов на уровне 12 мл юаней за прошедшие сутки.

Шпионский триллер «Над обрывом» занял третье место в ежедневном чарте кассовых сборов, получив доход в размере 6,27 млн юаней.