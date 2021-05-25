Москва, , 09:28 — REGNUM Банки в России за апрель 2021 года резко увеличили размер лимита по новым кредитным картам — на 5,2%, до 3,6 тыс. рублей, приводит данные РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

По сравнению с апрелем 2020 года, рост составил 12,3%. В апреле лимит по вновь выданным кредитным картам достиг максимальной отметки с начала 2019 года — 72,9 тыс. руб.

В НКБИ отметили, что российские банки в основном ориентируются на платежеспособных клиентов, но в Центробанке РФ опасается пузырей в кредитовании физлиц.

Как сообщало ИА REGNUM, российские банки в апреле довели долю одобрения заявок на розничные кредиты до 37,1%.

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