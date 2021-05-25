Москва, , 09:27 — REGNUM Снизить бедность в России в два раза за несколько лет можно с помощью адресной социальной поддержки малообеспеченным гражданам и учёта имущественного ценза. Об этом заявил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

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«Есть меры, которые позволяют снизить бедность в два раза раньше, чем к 2030 году. Нужно внедрять больше адресности, в том числе учитывая имущественный ценз», — отметил в интервью газете «Известия» Кудрин.

Например, если у человека есть два дома, две машины, то он уже не может претендовать на выплаты, пояснил глава Счётной палаты РФ.

«Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни», — считает Кудрин.

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Он также предостерёг от «революций» при проведении социальных реформ и применять более мягкий подход. В частности, он предложил ужесточить правила выплат на детей для семей, которые имеют две квартиры, дачи и земельные участки.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2030 году уровень бедности в России должен быть сокращён с нынешних 13,5% до 6,5%. Глава государства назвал эту цель амбициозной, но реальной.

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