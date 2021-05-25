Денвер, США, , 09:26 — REGNUM «Денвер Наггетс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 128:109.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Портленда» Дэмиан Лиллард, сделавший дабл-дабл из 42 очков и 10 результативных передач.

Таким образом, счет в серии до четырёх побед сравнялся — 1:1.

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