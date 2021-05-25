Воронеж, , 09:26 — REGNUM Центральный суд Воронежа обязал МВД выплатить миллион рублей в виде компенсации морального вреда Максиму Г., подвергшемуся пыткам в отделе полиции, решение суд вынес 24 мая.

Истец требовал выплатить компенсацию в более чем 4 млн рублей, однако суд уменьшил сумму до миллиона рублей, сообщил «Моё!» адвокат потерпевшего Сергей Локтев.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года Коминтерновский районный суд Воронежа вынес приговор в отношении двух бывших сотрудников полиции — они были признаны виновными в превышении должностных полномочий. Дело было возбуждено после того, как в мае 2018 года на видеохостинге появилась запись. На ней двое молодых людей, Максим Г. и Сергей Т., заявили о том, что подверглись избиениям и пыткам в отделе полиции. В полицию их вызвали как свидетелей, однако отобрали паспорта, затем избили, надевали пакеты с нашатырным спиртом на голову, требуя признаться в краже телефона.

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