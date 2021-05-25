Нур-Султан, , 09:25 — REGNUM Первый компонент вакцины против коронавируса в Казахстане получили 2 015 053 человека. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Среди регионов Казахстана по темпам вакцинации лидирует Алма-Ата, где прививки получили 295 424 человека, в Алма-Атинской области — 209 848 человек, в Туркестанской области — 286 827. Второй компонент вакцины получили 949 802 жителя Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, выступая на заседании правительства, поручил ускорить темпы вакцинации. По его словам, в республике нет дефицита вакцины.

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