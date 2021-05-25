Ульяновск, , 09:24 — REGNUM В Ульяновской области ограничительные меры по борьбе с коронавирусом продлены до 30 июня. Соответствующие изменения внёс в указ о режиме повышенной готовности временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Русских, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

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С учётом рекомендаций Роспотребнадзора в Ульяновской области сохраняется действие масочного режима и ограничений при проведении массовых мероприятий, которые должны быть согласованы с оперативным штабом. В том числе при проведении акций в помещениях численность участников не должна превышать 50 человек.

Действие ограничительных мер ранее было продлено до 31 мая, с учётом новой редакции указа они будут действовать до конца июня.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области проведено почти 893 тыс. лабораторных тестов на новую коронавирусную инфекцию в отношении почти 855 тыс. жителей. По итогам исследований подтверждено более 55,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, COVID-19 стал причиной смерти 1343 пациентов.

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