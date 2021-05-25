Абакан, , 09:24 — REGNUM За последние сутки в Хакасии выявили 29 новых носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 мая в правительстве республики.

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Выздоровел за сутки 41 житель Хакасии. С начала года в регионе подтверждено 5430 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4996 человек.

Лечение в стационарах в настоящее время проходят 114 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция», в том числе три человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в Хакасии был выявлен 31 носитель коронавируса, выздоровели восемь человек.

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