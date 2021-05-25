Уфа, , 09:25 — REGNUM Обстоятельства гибели слесаря на заводе устанавливают в Башкирии. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

Сообщается, что несчастный случай со смертельным исходом произошел 21 мая в цехе АО «Баймакский литейно-механический завод». 58-летний слесарь-ремонтник ремонтировал приводное колесо. В какой-то момент он упал с площадки, которая находилась на высоте шесть метров. В результате рабочий получил не совместимые с жизнью травмы.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники Гострудинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии рабочий лишился части левой кисти на производстве.