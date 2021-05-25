Пекин, , 09:22 — REGNUM Китай будет жестко бороться с организованной преступностью и бандами на регулярной основе, придерживаясь жёсткой позиции в отношении подобной незаконной деятельности в соответствии с недавними руководящими принципами, выпущенными центральными властями, сообщает агентство Синьхуа.

Ожидается, что руководящие принципы, изданные генеральными управлениями Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Государственного совета КНР, будут действовать в качестве эффективных сдерживающих факторов при активизации усилий.

В руководящих принципах содержится настоятельный призыв к созданию и совершенствованию механизмов в различных аспектах, включая предупреждение и регулирование, вознаграждение за информацию, наказание на основе закона и надзор.

Приоритеты должны быть отданы таким основным секторам, как финансы, заключение проектных контрактов, транспорт и информационная сеть. В руководящих принципах было подчеркнуто использование больших данных, облачных вычислений и других новых технологий для анализа новых тенденций в сфере организованной преступности.

Усилия по борьбе с организованной преступностью должны быть интегрированы в общее планирование экономического и социального развития, говорится в руководящих принципах.

В руководящих принципах предусмотрена система подотчетности, в рамках которой старшие должностные лица на местах должны принимать активные меры по борьбе с организованной преступностью и поддерживать правоохранительные операции.