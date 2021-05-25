Горно-Алтайск, , 09:20 — REGNUM В Республике Алтай по итогам минувшей недели число подтверждённых случаев заражения коронавирусом выросло на 53%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам заседания оперативного штаба.

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«Всего выявили 78 случаев, на предыдущей неделе было 51. В лидерах по заболеваемости Майминский район — 32 человека, на втором месте Кош-Агачский район — 20 человек. 11 человек заболели в Чемальском районе, это для Чемала существенный рост», — отметил глава региона Олег Хорохордин.

Таким образом, всего за время пандемии в республике зарегистрировано 16 973 заразившихся коронавирусом. 16 590 из них к настоящему времени выздоровели.

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