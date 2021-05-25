Милуоки, США, , 09:20 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Майами Хит» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 132:98.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, сделавший дабл-дабл из 31 очка и 13 подборов. В составе «Майами» 19 очков набрал Дуэйн Дедмон.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2:0 в пользу «Милуоки».

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