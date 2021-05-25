Любляна, , 09:20 — REGNUM Международное сообщество должно обеспечить безопасность бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, а также других белорусских оппозиционеров, после случая с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом 25 мая заявил министр иностранных дел Словении Анже Логар, его слова приводит словенский МИД на странице в соцсети Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

«Международное сообщество должно обеспечить безопасность лидера (белорусской) оппозиции Светланы Тихановской и всех тех, кто вносит свой вклад в развитие демократических процессов в Белоруссии», — заявил Логар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ситуацию с экстренной посадкой 23 мая самолета ирландской компании Ryanair в аэропорту Минска обсудил с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.