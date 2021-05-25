Пекин, , 09:19 — REGNUM Тридцать три тибетских буддиста получили степень «Тхо-Рампа», высшее академическое звание в тибетском буддизме, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в Пекинском китайском колледже тибетского буддизма высокого уровня, богословы были приверженцами таких направлений тибетского буддизма, как Джонанг, Сакья и Гелуг.

Окончив три года обучения, сдав экзамены и защитив диссертации, богословы получили ученые степени, эквивалентные докторской степени. Джамьян Лосанг Джигме Тубдайн Койги Ньима, живой Будда и президент колледжа, вручили монахам их степени.

Выступая на церемонии, вице-президент Буддийской ассоциации Китая Джуканг Тубданкеджуб призвал ученых придерживаться принципа, согласно которому китайская природа тибетского буддизма должна быть защищена и что тибетский буддизм должен быть адаптирован к социалистическому обществу.

Ученые, получившие ученые степени, воздали религиозное почтение 11-му Панчен-ламе Байнкену Эрдини Койгиджабу после церемонии вручения степеней. Церемония стала 17-й в своем роде, в то время как на сегодняшний день в общей сложности 273 монаха получили степень «Тхо-Рампа».

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