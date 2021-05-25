Екатеринбург, , 09:18 — REGNUM В Екатеринбурге приняли поправки в городской устав, предполагающие формирование нового Академического района, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос решили на заседании Екатеринбургской городской думы. За изменения проголосовали все присутствующие депутаты.

Теперь в новом районе нужно будет создать свою администрацию, а ведомствам (ЗАГСу, суду, налоговой и другим организациям) — свои структурные подразделения. Возможно, в бюджет на 2022 год уже будут заложены траты на содержание района, допустили парламентарии. В начале 2022 года у Академического появится свой глава.

Как сообщало ИА REGNUM, новый район сформировали на базе микрорайона Академический, который был поделен между Ленинским и Верх-Исетским районами города.

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