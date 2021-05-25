Москва, , 09:17 — REGNUM В России опасаться распространения грибкового заболевания мукормикоза («чёрная плесень»), не стоит. Об этом сообщил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он напомним, что мукормикоз появляется при любых иммунодефицитных состояниях и такое серьезное заболевание, как COVID-19, может быть ассоциировано с этой проблемой.

«На самом деле нам нельзя полностью экстраполировать данные Индии на наши, потому что там вегетарианцы, культура питания абсолютно иная, там иная климатическая зона и температура, которая не укрепляет иммунитет», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индии наблюдается резкая вспышка новых заражений коронавирусом, на фоне которой появились частые случаи мукомиркоза.

Мукормикоз был распространен в Индии больше, чем в других странах, в основном из-за большого числа больных диабетом, еще до пандемии коронавирусной инфекции. При этом данное заболевание чаще всего возникает у находящихся долгое время в отделениях интенсивной терапии пациентов с COVID-19, больных диабетом, и у тех из них, кто получает большие дозы стероидов.

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