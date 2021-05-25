Сеул, 25 мая, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Бывший генеральный прокурор Южной Кореи Юн Сок Ёль продолжает возглавлять список потенциальных кандидатов на пост следующего президента страны. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Spo.go.kr Юн Сок Ёль

Согласно результатам опроса, проведённого с 22 по 23 мая среди 1013 человек старше 18 лет, кандидатуру бывшего прокурора поддерживают 32,9% респондентов.

На втором месте губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Ён, которого поддерживает 30% респондентов.

За ним следуют бывший председатель Демократической партии «Тобуро»Ли Нак Ён (12%), независимый депутат Хон Чжун Пё (4,6%), бывший премьер-министр Чон Сэ Гюн (3,1%), бывший заместитель премьер-министра по экономическим вопросам Ким Дон Ён (1%).